Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Власти бразильского штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал на акции толпу людей и при этом был без маски, сообщает Infobae.

Управление санитарного надзора штата Мараньян установило, что Болсонару не выполнил "обязанность носить маску" и "способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля".

Infobae отмечает, что этот инцидент произошел на фоне выявления в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.

Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии 4 раза сменился министр здравоохранения. Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, потом и сам переболел коронавирусом. Позже он стал объяснять отказ от жесткого локдауна экономическими проблемами.

Всего за время пандемии в Бразилии зарегистрировано более 16 млн случаев заражения коронавирусом и более 448 тыс. смертей среди инфицированных.