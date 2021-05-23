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08:19 23.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 533 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 8 937 человек – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 2 533 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 8 937 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 533 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 937 человек, умерли 89 человек, сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"2 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 мая 2021 года. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 701 человек; выписано из больниц – 3 104 человека; летальных случаев - 89; выздоровело – 8 937 человек", – сообщается на канале в воскресенье утром.

Днем ранее, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 182 521 человек, 49 368 пациентов скончалось, 1 950 562 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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