События

07:54 23.05.2021

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

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С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям у Гранитного и Светлодарска. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице Фейсбук в воскресенье.

Также сообщается о 12 нарушениях режима прекращения огня противником за минувшие сутки. Российские наемники использовали минометы 120-го и 82-го калибров, ручные противотанковые и подствольные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что с минометов 120-го калибра противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины были повреждены частный дом. Без пострадавших.

Теги: #оос #сводка
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