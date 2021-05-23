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07:10 23.05.2021

Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

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Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

Главную угрозу для Великобритании представляет Россия, заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас нас посещают несколько российских военных кораблей", - сказал министр.

Он добавил: "Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали разные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, до чего мы дойдем".

Россия, по словам Уоллеса, недавно провела "ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании", особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании.

Издание пишет, что с 2013 года Великобритания зафиксировала, по меньшей мере, 150 случаев появления вблизи ее берегов сил российского военно-морского флота, причем британские ВМС направляли свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями российских.

Теги: #великобритания #минобороны #россия #угроза
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