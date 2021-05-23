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06:15 23.05.2021

В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

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В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

В воскресенье, 23 мая, в Киеве продолжиться проведение спортивных мероприятий, вследствие чего будет ограничено движение транспорта, сообщили в патрульной полиции столицы.

Правоохранители опубликовали график и перечень улиц, движение по которым будет частично ограничено.

В частности, до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и на Почтовой площади (Причал 6-10).

Также с 07:00 до 12:30 движение ограничено:

По ул. Петра Сагайдачного; Боричевому спуску; ул.Набережно-Крещатицкой (в направлении Гаванского моста); Гаванскому мосту (в направлении Северного моста); по ул.Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста до ул. Электриков); Набережному шоссе (в направлении Гаванского моста); Владимирскому спуску (в направлении Почтовой площади); повороту с моста Метро на Набережное шоссе.

 

Теги: #киев #движение #ограничения #спорт
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