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03:00 23.05.2021

Спасатели получили шестой вертолет H225 Super Puma

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Спасатели получили шестой вертолет H225 Super Puma

ГСЧС получила 6 вертолет в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией, сообщили в пресс-службе ведомства.

"22 мая спасатели встретили уже шестой вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

В ведомстве отметили, что вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Спасатели подчеркнули, что все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

Всего, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

 

Теги: #гсчс #вертолет
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