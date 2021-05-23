Спасатели получили шестой вертолет H225 Super Puma

ГСЧС получила 6 вертолет в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией, сообщили в пресс-службе ведомства.

"22 мая спасатели встретили уже шестой вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

В ведомстве отметили, что вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Спасатели подчеркнули, что все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

Всего, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.