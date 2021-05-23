В "Евровидении-2021" победил представитель Италии, Украина заняла 5 место

В финале песенного конкурса "Евровидение" в Роттердаме победила группа Måneskin, представляющая Италию, с результатом в 524 голоса.

Украинская группа "Go_А" с песней "Shum" заняла 5 место с результатом в 364 голоса.

В первую тройку по итогам голосования также вошли представитель Франции Барбара Прави с песней "Voilà", которая набрала 499 голосов, и представитель Швейцарии Gjon's Tears с песней "Tout l'Univers", который набрал 432 балла.

Как сообщалось, в гранд-финале "Евровидения" в Нидерландах приняли участие представители 26 стран. По результатам двух полуфиналов, которые прошли 18 и 20 мая, в финал конкурса вышли представители 20 стран.

Так, по итогам первого полуфинала кроме Украины в финал прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, России. По итогам второго полуфинала, в финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Кроме них в финале конкурса выступят страны "большой пятёрки", которые не принимают участие в отборе, - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии. Также в финал сразу прошёл представитель страны проведения конкурса - Нидерландов.

"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году, однако в 2020 году конкурс был отменен в связи с пандемией коронавируса.