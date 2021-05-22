В Беларуси за сутки выявлен 1 тыс. 471 пациент с Covid-19, скончались 9 человек

В Беларуси по данным на 22 мая зарегистрированы 384 тыс. 773 человека с положительным тестом на Covid-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу.

По данным Минздрава, суточный прирост по инфицированным составил 1 тыс. 471 человек против 1 тыс. 756 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 21 мая всего умерло 2 тыс. 752 человека.

С начала пандемии в Беларуси выздоровели 374 тыс. 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 21 мая - 373 тыс. 391), суточный прирост - 1463 человека.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 710 тестов. Всего в стране проведено 6 млн. 192 тыс. 860 тестов.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что по состоянию на 22 мая более 427,3 тыс. беларусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 282,7 тыс. прошли полный курс вакцинации.