Кличко стал обладателем титула "Человек года-2020" в номинации "Мэр года"

Мэр Киева Виталий Кличко стал победителем премии "Человек года-2020" в номинации "Мэр года", сообщила пресс-служба КГГА.

Торжественная церемония 25-й юбилейной премии программы "Человек года" состоялась в Национальной опере Украины.

В КГГА подчеркнули, что это уже вторая награда программы "Человек года". Первый раз Кличко стал победителем в 2004 году в номинации "Спортсмен года".

Отмечается, что за более чем двадцатилетнюю историю программы обладателями титула "Человек года" стали более 420 победителей в персонифицированных и корпоративных номинациях. В частности, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, академики НАНУ Мирослав Попович, Валерий Геец и Геннадий Кнышов. Выдающиеся деятели национальной культуры и спорта Богдан Ступка, Анатолий Соловьяненко, Юрий Рыбчинский, Руслана, Сергей Бубка, Андрей Шевченко, Наталья Добрынская, Олег Блохин, Александр Усик.