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20:41 22.05.2021

У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего беларусского активиста

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У посольства Беларуси в Киеве правоохранители задержали протестующего беларусского активиста

В Киеве возле посольства Беларуси силовики задержали беларусского активиста за протест и попытку перебросить через забор диппредставительства мешок с навозом. Правоохранители составили протокол и отпустили задержанного, сообщила беларусская служба "Радио Свобода".

"Беларусский активист Петр Маркелов, который уже несколько месяцев живет в Украине, был задержан при попытке провести акцию протеста возле беларусского посольства. Он собирался перебросить через забор несколько мешков навоза", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу.

Активист был задержан правоохранителями. При задержании Маркелов подчеркивал, что своей акцией хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти 21 мая политзаключенного в беларусской тюрьме. Активист объяснял, что акцию устроил "против посольства и власти Беларуси, а не против Украины".

По информации издания, при задержании один из силовиков кричал на Маркелова и угрожал, что его депортируют за нарушение общественного порядка.

Полиция составила на Маркелова протокол за мелкое хулиганство и отпустила. Позже представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец извинился за высказывания нацгвардейца, которые были сказаны "в эмоциях".

"Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации", - сказал он.

 

Теги: #киев #активист #задержание #посольство
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