Восемь обстрелов осуществили российские наемники на Донбассе с начала суток

С начала суток субботы, 22 мая, российские наемники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям. Снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ, состояние госпитализированного тяжелое, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи Песков.

В районе Водяного противник два раза применил в направлении позиций ООС ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Южное противник дважды совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – сказано в сводке.