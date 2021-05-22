В Киеве за сутки выявлены 298 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"298 подтвержденных случаев заболевания коронавируса (всего 204 078). ...10 летальных случаев от вируса (всего 5004)", - написал Кличко в соцсети Facebook в субботу.

В больницы столицы госпитализированы 33 пациента с диагнозом COVID-19.

Выздоровели за сутки 1934 человека из числа ранее заболевших. Всего коронавирус преодолели 142 201 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 93, в Святошинском – 56, и в Днепровском районе - 33 случая.