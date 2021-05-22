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12:50 22.05.2021

Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

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Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

Лидеры ЕС на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги.

"Как было согласовано на нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них был так называемый список "недружественных государств", - говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета Шарля Мишеля членам Европейского Совета перед их специальным заседанием.

В нем указывается, что дальнейшее обсуждение между лидерами было бы полезно оформить отчетом Высокого представителя и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией.

Теги: #рф #ес
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