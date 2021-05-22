Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих

Во Львовской области задержали жителя Золочевского района, который открыл по правоохранителям и сотрудникам лесхоза огонь из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба полиции области.

"В лесном массиве близ села Лешнев правоохранители обнаружили телегу с бревнами деревьев породы "сосна". Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи, лесничих после осмотра врачей отпустили домой. Злоумышленник сбежал с места происшествия на мотоцикле.

Уже вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также было установлено, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья.

Следователи отделения №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Продолжается досудебное расследование.