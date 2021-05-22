События

12:40 22.05.2021

Украина и США углубят сотрудничество на уровне регионов и общин – Костыря

2 мин читать
Украина и США углубят сотрудничество на уровне регионов и общин – Костыря

Украина и США углубят сотрудничество через выстраивание экономических и социальных связей между регионами и общинами Украины, заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря по результатам форума "Украинско-американское партнерство" в Киеве.

Представители Конгресса США, народные депутаты, мэры городов и руководители регионов, бизнесмены и инвесторы на форуме договаривались об организации действенного партнерства между США и Украиной на горизонтальном уровне. В частности, речь шла о налаживании экономических связей и изучении потенциала для американских инвестиций в Украину. Акцент делался на организации партнерства между регионами по модели: штат-область, город США - город Украины, университет США - университет Украины, бизнес - бизнес.

"Мне особенно приятно, что на форуме речь шла о развитии и углублении сотрудничества в сфере образования между украинскими и американскими университетами из определенных регионов. По моему мнению, это даст толчок к развитию образовательных учреждений Украины, улучшению как образовательного процесса, так и технической оснащенности украинских ВУЗов, внедрению новейших технологий, научному и исследовательскому сотрудничеству университетов двух стран. Откроет новые возможности для студентов из украинских регионов", - убеждена Инна Костыря.

Как отметил один из координаторов форума Павел Унгурян, сегодня в условиях децентрализации местные власти получили много полномочий для развития способных общин и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому организаторы форума сконцентрировали свое внимание на углублении партнерства Украины и США на региональном и муниципальном уровнях, партнерстве городов и областей с городами и штатами США. 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

ПОСЛЕДНЕЕ

В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

В Киеве за сутки выявлены 298 новых случаев COVID-19 – Кличко

Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих

Возле здания Верховной Рады возобновилось несение службы Почетного караула Нацгвардии

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн - университет Джонса Хопкинса

В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА