Украина и США углубят сотрудничество через выстраивание экономических и социальных связей между регионами и общинами Украины, заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря по результатам форума "Украинско-американское партнерство" в Киеве.

Представители Конгресса США, народные депутаты, мэры городов и руководители регионов, бизнесмены и инвесторы на форуме договаривались об организации действенного партнерства между США и Украиной на горизонтальном уровне. В частности, речь шла о налаживании экономических связей и изучении потенциала для американских инвестиций в Украину. Акцент делался на организации партнерства между регионами по модели: штат-область, город США - город Украины, университет США - университет Украины, бизнес - бизнес.

"Мне особенно приятно, что на форуме речь шла о развитии и углублении сотрудничества в сфере образования между украинскими и американскими университетами из определенных регионов. По моему мнению, это даст толчок к развитию образовательных учреждений Украины, улучшению как образовательного процесса, так и технической оснащенности украинских ВУЗов, внедрению новейших технологий, научному и исследовательскому сотрудничеству университетов двух стран. Откроет новые возможности для студентов из украинских регионов", - убеждена Инна Костыря.

Как отметил один из координаторов форума Павел Унгурян, сегодня в условиях децентрализации местные власти получили много полномочий для развития способных общин и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому организаторы форума сконцентрировали свое внимание на углублении партнерства Украины и США на региональном и муниципальном уровнях, партнерстве городов и областей с городами и штатами США.