События

11:51 22.05.2021

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

2 мин читать
ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

 Власти ФРГ с полночи 23 мая введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкие органы здравоохранения внесли Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19, сообщает в субботу издание The Guardian.

Однако новый запрет не будет касаться граждан ФРГ и лиц, постоянно проживающих в Германии; разрешат приезжать их супругам и детям до 18 лет, но только если члены семьи путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника.

Тем не менее, все лица, прибывающие из Соединенного Королевства, должны пробыть две недели на карантине, даже если тест показал у них отсутствие COVID-19.

Людей, путешествующих из Британии транзитом через ФРГ, обязуют не покидать транзитные зоны аэропортов.

Тем временем, передает The Guardian, в Британии эксперты анализируют пробы канализационных вод с целью определить, какие штаммы вируса распространены в различных регионах Англии: исследование охватывает зону, в которой проживает две трети населения Англии.

Ранее стало известно, что считающийся более заразным "индийский" штамм COVID-19 был завезен в Великобританию и начал циркулировать там, особенно в местах проживания выходцев из стран Южной Азии. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркивал, что вакцины против COVID-19 доказали свою эффективность, в частности, против этой его разновидности. Премьер отмечал, что на данный момент нет весомых оснований для переноса планов по отмене в июне в Англии введенных из-за коронавируса ограничений.

Теги: #коронавирус #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 22.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

07:02 22.05.2021
На Буковине выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом

21:04 21.05.2021
Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

20:27 21.05.2021
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

20:16 21.05.2021
Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

08:43 21.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

08:19 21.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

18:35 20.05.2021
Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

14:52 20.05.2021
Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

14:52 20.05.2021
Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн - университет Джонса Хопкинса

В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

Спасатели ликвидировали пожар в здании "Эпицентра" на Берковецкой в Киеве, никто не пострадал

Южная Корея и США договорились по дальности ракет и сотрудничеству в области вакцин от COVID-19

Байден готов помогать восстанавливать мирную инфраструктуру Газы

В обысках в коммунальных предприятиях Киева нет никакой политики

Гранд-финал "Евровидения" пройдёт в субботу в Роттердаме

Кличко: формат мероприятий на День Киева адаптируют к карантинным требованиям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА