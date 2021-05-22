События

11:22 22.05.2021

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

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В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

 Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 22 мая, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение, сообщается на странице ОТГ "Восток" в соцсети Facebook.

"Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина – тяжелое", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

 

Теги: #всу #оос #раненый
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