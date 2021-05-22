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08:19 22.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 12 586 человек, умерли 178 человек, сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"22 мая 2021 в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 785 человек; летальных случаев - 178; выздоровели – 12 586 человек", – сообщается на канале в субботу утром.

Днем ранее, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая - 7 562 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 179 988 человек, 49 279 пациент скончался, 1 941 625 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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