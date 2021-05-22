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08:02 22.05.2021

Спасатели ликвидировали пожар в здании "Эпицентра" на Берковецкой в Киеве, никто не пострадал

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Спасатели ликвидировали пожар в здании "Эпицентра" на Берковецкой в Киеве, никто не пострадал

Спасатели ликвидировали пожар в десятиэтажном офисном здании ТЦ "Эпицентр" на ул. Берковецкой в Святошинском районе Киева, никто не пострадал вследствие пожара, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 07.10 пожар локализован, в 07.32 - ликвидирован.

Всего к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС.

В ведомстве отметили также, что по состоянию на 6:50 площадь пожара составляла около 200 м. кв.

Теги: #киев #эпицентр #украина #пожар
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