На Буковине выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 64 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 591 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в пятницу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 21 мая, выздоровело 591 человек, 73 843 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 795 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 739 человек.