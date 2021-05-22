В обысках в коммунальных предприятиях Киева нет никакой политики

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой, отметив, что ГФС предотвращает нанесения убытков государственному бюджету.

"Никоим образом нет никакой политики. Я прилагаю все усилия, чтобы политика не играла никакой роли в уголовных процессах. Этот уголовный процесс - это препятствование нанесения убытков бюджету, это защита интересов и Киева и общества", - заявил Мельник в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался комментировать обыски в коммунальных предприятиях, но добавил, что в случае доказательства вины должно быть наказание.

"Я не готов комментировать эти вещи. Но однозначно, что это нужно досконально расследовать. Я убежден, что если вина будет доказана, то должна быть ответственность", - сказал он.