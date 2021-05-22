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02:28 22.05.2021

Кличко: формат мероприятий на День Киева адаптируют к карантинным требованиям

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Кличко: формат мероприятий на День Киева адаптируют к карантинным требованиям

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией формат проведения массовых мероприятий на День Киева будет изменен. Их адаптируют действующим карантинным требованиям, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В связи с эпидемиологической ситуацией формат проведения массовых мероприятий будет изменен. Их будет значительно меньше. А те, которые произойдут, - адаптируют к действующим карантинным требованиям. Праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией по Андреевскому спуску от Муниципальной хоровой капеллы имени Ревуцкого. Начнется экскурсия от памятника известным персонажам - Прони Прокоповне и Свирид Голохвастов", - рассказал Кличко.

Отмечается, что основными локациями праздничных мероприятий станут также Арка дружбы народов и Певческое поле. Состоится и традиционный благотворительный "Пробег под каштанами" и различные спортивные соревнования.

Ознакомиться со всеми мерами можно на сайте КГГА: https://kyivcity.gov.ua/news/yana_barinova_format_provedennya_zakhodiv_do_dnya_kiyeva_adaptuvali_vidpovidno_do_chinnikh_karantinnikh_vimog/

Теги: #празднование #день_города #украина
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