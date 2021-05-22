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01:14 22.05.2021

Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

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Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

О решении добавить эти компании в санкционный список ранее на этой неделе сообщал госдеп США.

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Ранее госдеп предупреждал, что под ограничительные меры попадут четыре судна, имеющие отношение к строительству трубопровода, а также ряд судов "Морской спасательной службы".

В то же время Минфин США опубликовал документ, разрешающий и регулирующий взаимодействия с "Морской спасательной службой" в вопросах, не имеющих отношения к "Северному потоку 2".

Как сообщалось, в госдепе на этой неделе объявляли и о том, что под санкции могла бы попасть компания-оператор проекта - Nord Stream 2 AG, однако ее решили пока исключить из санкционных списков, так как этого требуют национальные интересы США. Решение Вашингтона не вводить санкции против этой компании приветствовали и в Берлине и в Москве.

В итоге Nord Stream 2 AG действительно не фигурирует в опубликованном Минфином дополненном санкционном списке.

Теги: #сша #россия #газопровод #санкции
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