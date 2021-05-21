События

23:26 21.05.2021

Разумков: вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

1 мин читать
Разумков: вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Мы должны сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова, сказанные в эфире телеканала "Наш".

Разумков отметил, что Рада оперативно проголосовала за обращение в Конгресс США касательно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток 2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.

Теги: #северный_поток_2 #разумков #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:45 21.05.2021
Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

22:00 21.05.2021
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

18:16 21.05.2021
Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

12:30 21.05.2021
Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

12:18 21.05.2021
Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

11:34 21.05.2021
Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе Nord Stream AG

Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе Nord Stream AG

20:29 20.05.2021
Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

19:54 20.05.2021
Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

19:24 20.05.2021
Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

18:37 20.05.2021
Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Кипр оказался в бедственном положении из-за притока сирийских нелегалов

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА