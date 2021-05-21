События

22:45 21.05.2021

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

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Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

Ранены три бойца Вооруженных сил Украины в пятницу вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север" в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское три военнослужащие ВС Украины получили ранения.

Отмечается, что пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь в ответ на обстрелы наемников. 

Теги: #ранения #оос #бойцы #украина
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