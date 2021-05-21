Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить докладом высокого представителя и (Евро)комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил глава Евросовета.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут в основе "стратегической дискуссии" о России саммита ЕС 24-25 мая.

По его словам, пять принципов "являются краеугольными камнями" отношений Евросоюза с Россией. "И мы предложим комиссии и высокому представителю господину Боррелю подготовить доклад в соответствии с этими пятью принципами, чтобы ясно заявить, где мы находимся, какова нынешняя ситуация в рамках отношений с Россией сегодня и завтра", - сказал собеседник СМИ.

Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

"В настоящее время нет сомнений в пяти принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти пять принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", - объяснил высокопоставленный источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.