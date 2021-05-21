События

22:35 21.05.2021

Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

2 мин читать
Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить докладом высокого представителя и (Евро)комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил глава Евросовета.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут в основе "стратегической дискуссии" о России саммита ЕС 24-25 мая.

По его словам, пять принципов "являются краеугольными камнями" отношений Евросоюза с Россией. "И мы предложим комиссии и высокому представителю господину Боррелю подготовить доклад в соответствии с этими пятью принципами, чтобы ясно заявить, где мы находимся, какова нынешняя ситуация в рамках отношений с Россией сегодня и завтра", - сказал собеседник СМИ.

Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

"В настоящее время нет сомнений в пяти принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти пять принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", - объяснил высокопоставленный источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.

Теги: #ес #россия #мишель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 21.05.2021
Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

15:31 21.05.2021
Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

10:49 21.05.2021
Украина ожидает от ЕК принятия решения по макрофинансовой помощи до сентября - вице-премьер Стефанишина

Украина ожидает от ЕК принятия решения по макрофинансовой помощи до сентября - вице-премьер Стефанишина

02:25 21.05.2021
Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

23:18 20.05.2021
ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

20:22 20.05.2021
Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

19:09 20.05.2021
Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

19:01 20.05.2021
Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

18:37 20.05.2021
Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

20:35 19.05.2021
Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков: вопрос о "Северном потоке 2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

Кипр оказался в бедственном положении из-за притока сирийских нелегалов

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА