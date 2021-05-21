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22:00 21.05.2021

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

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Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, ьывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Соответствующие указы №208 и №209 обнародованы на сайте президента в пятницу вечером.

Также Зеленский отменил действия указов № 734, № 747, № 23, № 242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня опубликования.

 

Теги: #изменения #укроборонпром #украина #набсовет
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