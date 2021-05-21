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21:09 21.05.2021

Кипр оказался в бедственном положении из-за притока сирийских нелегалов

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Кипр оказался в бедственном положении из-за притока сирийских нелегалов

Глава кипрского МВД Никос Нурис заявил, что Кипр столкнулся с чрезвычайной ситуацией в связи с массового наплыва иммигрантов из Сирии, сообщили в пятницу западные СМИ.

"Кипр - в чрезвычайном положении из-за притока мигрантов. У нас больше нет возможностей принимать новых людей", - цитируют Нуриса СМИ.

Министр также призвал Евросоюз помочь тем, кому Кипру пришлось отказать в помощи.

"Из-за сложившейся ситуации и переполненных миграционных центов мы были вынуждены направить письменное обращение в Еврокомиссию", - указал министр.

Глава МВД добавил, что власти с января отклонили примерно 4 тыс. заявок на предоставление убежища.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2011 года более 12 тыс. сирийцев пытались получить убежище на Кипре; прошения 8,5 тыс. из них были удовлетворены.

Теги: #кипр #сирия #чп #беженцы
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