События

21:04 21.05.2021

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

2 мин читать
Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Следователи в ФРГ ведут дело о предполагаемых попытках тайно поставить в РФ прецизионные станки, необходимые для производства ракет, пишет в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Один из подозреваемых, связанных с делом, - предприниматель Александр С., Генпрокуратура ФРГ 18 мая сообщила о его задержании в Лейпциге. Его подозревают в нарушениях закона, регулирующего внешнеэкономические отношения. По версии прокуратуры, Александр С. руководит торговой компанией с офисом в Саксонии и связан с предприятием в России, к которому имеет отношение одна из российских спецслужб. Предполагается, что это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России.

Еще одного фигуранта дела следователи называют Сергеем К. Журнал пишет, что именно он, как считается, "получил заказ тайно достать прецизионные станки для ракетной программы Путина". В Германии, по версии следствия, он установил контакты с несколькими предприятиями и поставщиками, в том числе с фирмой в Аугсбурге и с уже задержанным Александром С., его местонахождение не уточняется.

По информации журнала, Сергей К. поддерживал контакты по этому вопросу с сотрудником российских спецслужб.

Пока не ясно, где находятся товары, которые планировалось поставить в Россию. В статье указывается, что фигуранты дела получили разрешение на вывоз в Россию газовых турбин, не имеющих военного назначения.

Однако на самом деле, по версии следствия, отправить в РФ планировалось именно станки. "На самом деле высокомощные станки из Баварии предназначались, по данным немецких следователей, для ОКБ "Новатор" из Екатеринбурга", - пишет журнал.

ОКБ "Новатор" с 2002 года входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"".

Теги: #раследования #россия #поставки #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 21.05.2021
Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

11:39 21.05.2021
В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

02:25 21.05.2021
Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

18:35 20.05.2021
Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

20:35 19.05.2021
Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

06:17 19.05.2021
США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

США будут препятствовать подрывным действиям РФ, выступать против "Северного потока 2" - Блинкен в разговоре с Маасом

21:38 18.05.2021
Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

02:18 18.05.2021
Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

22:18 17.05.2021
Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

Россия может разместить стратегические бомбардировщики в Арктике

20:07 17.05.2021
США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Милованова и исключил Горбулина

Кипр оказался в бедственном положении из-за притока сирийских нелегалов

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА