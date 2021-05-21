Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики, свидетельствует правительственное постановление №504 от 21 мая 2021 года.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в обнародованном в пятницу на "Урядовом портале" документе.

На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.