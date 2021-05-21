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20:41 21.05.2021

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

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Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики, свидетельствует правительственное постановление №504 от 21 мая 2021 года.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в обнародованном в пятницу на "Урядовом портале" документе.

На правительственном портале также обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила Любченко на должность министра экономики.

Теги: #переименование #минэкономики
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