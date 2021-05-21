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19:42 21.05.2021

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

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Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа – МИД Украины

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", - добавил спикер.

Николенко подчеркнул, что сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД, добавил спикер.

Он пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

"В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - отметил Николенко.

Теги: #возвращение #украинцы #израиль
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