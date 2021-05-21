Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которым обновлен список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, в частности, он расширен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами".

Соответствующий указ №203/2021 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Решением, в частности, продлеваются на три года санкции, введенные указом президента Петра Порошенко от 14 мая 2018 года №126 (повторно введенные с небольшим расширением указом от 21 июня 2018 года), а также изменениями 2019 и 2020 годов.

Общее число физических лиц, против которых введены санкции, в новом указе составляет 674, юридических – 138, тогда как в указе трехлетней давности – соответственно 1748 и 756.

В частности, в новом списке юрлиц по-прежнему есть российские СМИ (в том числе телеканалы "Первый канал", "Звезда", "Рен ТВ" и другие) и СМИ, действующие в оккупированном Крыму (в частности, "Телерадиокомпания Ялта"), платежные системы (российские "Вебмани", "Пэймастер", а также литовская "WM Transfer"), а также широкий перечень российских IT-компаний (включая "Мегасофт", "Киви", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "Яндекс", "1С" и другие), а также их филиалы. Санкции к ним введены сроком на три года.

В списке физлиц, к которым продлеваются ограничения, есть главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин, главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник, "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, санкции к которым вводятся бессрочно, а также граждане РФ: профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ "Корпорация Парус" Алексей Федоренко и основатель ТОВ "1С" Борис Нуралиев – к ним санкции вводятся на три года. Остальные фигуранты списка - 557 "воров в законе" а также 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами", преимущественно граждане РФ, Грузии и Азербайджана; к ним санкции вводятся бессрочно.

Санкции в отношении физических лиц предусматривают такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Также предусмотрен запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Предусматривается полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, а также прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.