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18:44 21.05.2021

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

Теги: #снбо #зеленский #санкции
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