ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году
Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы
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