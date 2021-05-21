События

18:16 21.05.2021

Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

2 мин читать
Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества относительно стремлений Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Реформы имплементируются не ради реформ, они необходимы для стабильности, процветания народа, для внутренней и внешней стойкости страны, для привлечения зарубежных инвестиций. Они также необходимы Украине на пути к европейской и евроатлантической интеграции, которую мы постоянно поддерживаем, как страна. Мы знаем это из нашего личного опыта на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества относительно стремлений Украины", - сказал Ландсбергис онлайн-мероприятии на тему: "Дорога в Вильнюс: приоритеты на пути к следующей конференции по реформам в Украине 2021 г."

Он напомнил, что лидеры НАТО в Бухаресте в 2008 году согласились, что Украина станет членом НАТО.

"Сегодня мы должны заверить Украину, что у нее есть реальный путь к членству в НАТО, чтобы призвать ее продолжить имплементацию необходимых реформ и подготовить к последующему членству", - добавил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы рассказал, что целью предстоящей конференции по реформам в Украине является собрать Украину и ее партнеров, чтобы обсудить достижения, консолидировать поддержку реформ, которые усиливают устойчивость страны и реализуют амбициозную и ориентированную на реформы стратегию "Украина 2030".

"В этом году наш главный месседж конференции - это "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье". Конференция по реформам в Украине в Вильнюсе обеспечит платформу для всех украинских заинтересованных сторон для того, чтобы обсудить виденье реформ, стратегии и дальнейшее сотрудничество, дать советы и ожидания, покритиковать (немного, я думаю) и выразить замечания, где необходимо", - пояснил он.

В то же время Ландсбергис отметил, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и пандемию, Украина продолжила достигать успеха, продвигаясь в ключевых реформах, а именно банковской, земельной реформах, децентрализации, достигает прогресса в секторе диджитал, в имплементации политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов. По его словам, несмотря на это, как показал случай с Конституционным судом в конце 2020 года, важно, чтобы Украина продолжила эти усилия для того, чтобы сделать реформы необратимыми, особенно с точки зрения судебной реформы, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Теги: #ландсбергис #украина #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 20.05.2021
Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

19:24 20.05.2021
Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

18:37 20.05.2021
Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

12:11 20.05.2021
"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

"Дочка" Google в Украине уплатила 1 млн грн штрафа АМКУ

08:38 20.05.2021
Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – Нацполиция

08:27 20.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

07:46 20.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:04 20.05.2021
Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

19:16 19.05.2021
ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

19:05 19.05.2021
ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

Медведчук в суде: я отвергаю обвинения в пророссийскости

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

ПОСЛЕДНЕЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

Страны Балтии думают вместе купить системы залпового огня большой дальности

H&M планирует открыть первый магазин в Одессе в ТРЦ "Ривьера" в конце лета

Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens AG и Grundfos AG

Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил драку в Чугуевской больнице, требуя немедленной помощи

СБУ разоблачила межрегиональную группу хакеров, воровавших информацию через Instagram

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА