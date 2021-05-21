Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества о стремлениях Украины по членству в ЕС и НАТО - глава МИД Литвы

Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества относительно стремлений Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Реформы имплементируются не ради реформ, они необходимы для стабильности, процветания народа, для внутренней и внешней стойкости страны, для привлечения зарубежных инвестиций. Они также необходимы Украине на пути к европейской и евроатлантической интеграции, которую мы постоянно поддерживаем, как страна. Мы знаем это из нашего личного опыта на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Необходимы четкие сигналы от европейского и евроатлантического сообщества относительно стремлений Украины", - сказал Ландсбергис онлайн-мероприятии на тему: "Дорога в Вильнюс: приоритеты на пути к следующей конференции по реформам в Украине 2021 г."

Он напомнил, что лидеры НАТО в Бухаресте в 2008 году согласились, что Украина станет членом НАТО.

"Сегодня мы должны заверить Украину, что у нее есть реальный путь к членству в НАТО, чтобы призвать ее продолжить имплементацию необходимых реформ и подготовить к последующему членству", - добавил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы рассказал, что целью предстоящей конференции по реформам в Украине является собрать Украину и ее партнеров, чтобы обсудить достижения, консолидировать поддержку реформ, которые усиливают устойчивость страны и реализуют амбициозную и ориентированную на реформы стратегию "Украина 2030".

"В этом году наш главный месседж конференции - это "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье". Конференция по реформам в Украине в Вильнюсе обеспечит платформу для всех украинских заинтересованных сторон для того, чтобы обсудить виденье реформ, стратегии и дальнейшее сотрудничество, дать советы и ожидания, покритиковать (немного, я думаю) и выразить замечания, где необходимо", - пояснил он.

В то же время Ландсбергис отметил, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и пандемию, Украина продолжила достигать успеха, продвигаясь в ключевых реформах, а именно банковской, земельной реформах, децентрализации, достигает прогресса в секторе диджитал, в имплементации политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов. По его словам, несмотря на это, как показал случай с Конституционным судом в конце 2020 года, важно, чтобы Украина продолжила эти усилия для того, чтобы сделать реформы необратимыми, особенно с точки зрения судебной реформы, верховенства права и борьбы с коррупцией.