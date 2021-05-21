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18:00 21.05.2021

Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

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Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Противник вел обстрелы из минометов калибра 82мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу разминировали более 10 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

 

Теги: #оос #ситуация
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