Российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе в пятницу с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Противник вел обстрелы из минометов калибра 82мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу разминировали более 10 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.