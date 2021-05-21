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17:33 21.05.2021

Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

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Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

Руководитель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) извещен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины), Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога более 1,3 млн грн, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в пятницу.

По данным следствия, президент НААН Украины, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с группой лиц требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за сохранение в должности руководителя входящего в структуру Академии госпредприятия и непрепятствование проведению хозяйственной деятельности.

Ранее ему также было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входящего в структуру НААН Украины, непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными субъектами хозяйственной деятельности. Кроме этого, за вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и организовать дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук.

Как сообщалось, руководитель НААН был отстранен от должности 28 апреля решением Киевского апелляционного суда, а 17 мая (сроком до 8 июля) – повторно.

В декабре 2020 года правоохранители уличили президента НААН Украины в получении неправомерной выгоды за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Перед тем, в ноябре, сотрудники СБУ выявили в ходе обысков в здании президиума НААН, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти в Печерском районе Киева, тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. В ведомстве рассказали, что обыски проводились в трех областях Украины для получения доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН.

В январе 2020 года пятерых чиновников НААН уведомили о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 гг. Речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующим отделения и завотделения внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении были уведомлены сотрудник СБУ и экс-начальник управления Государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области. Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителя начальника ГУ Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.

В 2016-17 гг. сотрудники СБУ пресекли попытку завладения злоумышленниками с контролируемой т.н. "ДНР" территории Донецкой области землями НААН на подконтрольной украинской власти территории Донбасса стоимостью более 250 млн грн, а также пресекли попытку незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель НААН на территории Луганской области.

 

Теги: #наан #руководитель #залог #подозрение
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