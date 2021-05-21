Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским райсудом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Определение следственного судьи Печерского районного суда от 13 мая, … которым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, … оставить без изменений. Апелляционные жалобы защитников … и апелляционную жалобу прокурора … оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

В удовлетворении заявления народных депутатов о взятии Медведчука на поруки суд также отказал.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет оглашен 26 мая.

Определение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, народные депутаты Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

В пятницу Апелляционный суд Киева рассматривал апелляции на меру пресечения Медведчуку. На решение суда о его домашнем аресте была подана жалоба защиты – на отмену меры пресечения, а также апелляция от прокуратуры, в которой следствие настаивает на необходимости взятия под стражу Медведчука с альтернативой залога в сумме 300 млн 930 грн. Суд также сообщил о поступлении заявления от 26 народных депутатов Украины фракции ОПЗЖ относительно готовности взять Медведчука на поруки.