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16:40 21.05.2021

H&M планирует открыть первый магазин в Одессе в ТРЦ "Ривьера" в конце лета

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H&M планирует открыть первый магазин в Одессе в ТРЦ "Ривьера" в конце лета

Шведский ритейлер H&M намерен открыть первый магазин в Одессе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Ривьера" в конце лета, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор по PR и маркетингу H&M в Украине Ольга Олейник.

"Следующим регионом, где будет открыт магазин сети, станет Одесса. Это будет ТРЦ "Ривьера", надеемся открыть в конце лета", – рассказала Олейник агентству на открытии ТРЦ Nikolsky в Харькове в пятницу.

В новом ТРЦ Nikolsky также разместился магазин H&M, который стал шестым в Украине и первым за пределами столицы. Его площадь составляет 2,1 тыс. кв. м.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул.Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра - 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест. Девелопер проекта – Budhouse Group.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. Как сообщалось, H&M 11 июня 2020 года открыл четвертую торговую точку в Украине в столичном ТРЦ Dream Town и 1 августа – пятую, в ТРЦ Retroville.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.

Теги: #hm #одесса
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