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16:29 21.05.2021

Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens AG и Grundfos AG

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Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens AG и Grundfos AG

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконных поставок на временно оккупированную территорию полуострова Крым оборудования европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG".

Оборудование для функционирования водных сооружений было доставлено на полуостров с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым.

Теги: #siemens #дело #оборудование #арк
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