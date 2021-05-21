Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens AG и Grundfos AG

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконных поставок на временно оккупированную территорию полуострова Крым оборудования европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG".

Оборудование для функционирования водных сооружений было доставлено на полуостров с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым.