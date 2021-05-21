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16:22 21.05.2021

Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил драку в Чугуевской больнице, требуя немедленной помощи

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Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил драку в Чугуевской больнице, требуя немедленной помощи

Полиция открыла уголовное производство по факту драки, которая произошла в Чугуевской центральной больницы в ночь на пятницу, 21 мая.

"В результате происшествия врач и медицинская сестра получили телесные повреждения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, драку устроил 26-летний мотоциклист, получивший травму ноги в результате ДТП. Его привез в больницу брат. В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медсестра предложили мужчинам немного подождать. Но те потребовали первоочередного внимания и вели себя крайне агрессивно.

Мотоциклист избил врача, ударил медсестру и устроил в помещениях беспорядок. После чего нападающий в сопровождении двух мужчин покинул больницу.

Работники отдела реагирования Чугуевского районного управления полиции разыскали мужчину. Полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медучреждении, но он отказался.

Полицейские составили на мотоциклиста протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), по ч. 4 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту драки открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #драка #мотоцикл
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