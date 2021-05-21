СБУ разоблачила межрегиональную группу хакеров, воровавших информацию через Instagram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение, а один из них, житель Ивано-Франковской области, разрабатывал вирусы по заказу российского клиента.

"Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

"Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами", - сообщают в спецслужбе.

Там отмечают, что киберспециалисты также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот.

Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных.

"В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте "Olx", электронных кошельков типа "Qiwi" и "Yandex", видеохостинга "Youtube", - отмечают в СБУ.

Там уточняют, что во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Продолжается досудебное следствие.