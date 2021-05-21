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15:53 21.05.2021

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

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Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", сообщает пресс-служба форума.

"Участие в форуме "Украина 30. Земля" примут президент Украины, представители Кабинета министров Украины, Верховной Рады. Опытом, как удалось другим странам реализовать свободный земельный рынок, и как он способствовал развитию во время мероприятия с нами поделятся иностранные эксперты, представители дипломатических представительств и международных организаций", - сказано в сообщении форума на странице в Facebook.

Форум "Украина 30. Земля" пройдет 24-26 мая.

Теги: #украина_30 #земля #зеленский #форум
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