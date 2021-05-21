События

15:23 21.05.2021

МИД осуждает незаконный приговор украинцу Яцкину в оккупированном Крыму

1 мин читать
МИД осуждает незаконный приговор украинцу Яцкину в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины осуждает незаконный приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в отношении украинца Ивана Яцкина и призывает международное сообщество отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - написала она в Твиттере в пятницу.

Джапарова напомнила, что тяжело больного украинца Ивана Яцкина, задержанного в Крыму в 2019 году по надуманным обвинениям, российские оккупанты приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

"Российские силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска украинских консулов и независимых адвокатов", - добавила первый заместитель министра.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на незаконное осуждение гражданина Украины Ивана Яцкина т.н. "Верховным судом Крыма".

 

Теги: #яцкин #приговор #крым #украинец #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 21.05.2021
Посла Португалии в Украине пригласили в МИД из-за блокирования Лиссабоном заявления ЕС в ОБСЕ по нарушениям прав человека в Крыму

Посла Португалии в Украине пригласили в МИД из-за блокирования Лиссабоном заявления ЕС в ОБСЕ по нарушениям прав человека в Крыму

19:41 20.05.2021
Украина и Польша провели политические консультации

Украина и Польша провели политические консультации

19:18 20.05.2021
В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

17:21 20.05.2021
Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

16:58 20.05.2021
Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности" - Кулеба

Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности" - Кулеба

16:11 20.05.2021
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

13:48 20.05.2021
РФ тяжело реагирует на создание "Крымской платформы" - Зеленский

РФ тяжело реагирует на создание "Крымской платформы" - Зеленский

12:06 20.05.2021
В суд передан обвинительный акт против представителя руководства ЧФ РФ за блокировку бухт Севастополя в 2014 году – Офис генепрокурора

В суд передан обвинительный акт против представителя руководства ЧФ РФ за блокировку бухт Севастополя в 2014 году – Офис генепрокурора

23:48 19.05.2021
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

19:09 19.05.2021
Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

Медведчук в суде: я отвергаю обвинения в пророссийскости

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Кличко: давление на столичную власть продолжается

Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

H&M планирует открыть первый магазин в Одессе в ТРЦ "Ривьера" в конце лета

Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens AG и Grundfos AG

Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил драку в Чугуевской больнице, требуя немедленной помощи

СБУ разоблачила межрегиональную группу хакеров, воровавших информацию через Instagram

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

Должностные лица подрядчика, строившего казармы на Полтавщине и Житомирщине, подозреваются в растрате 20 млн грн

Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА