МИД осуждает незаконный приговор украинцу Яцкину в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины осуждает незаконный приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в отношении украинца Ивана Яцкина и призывает международное сообщество отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - написала она в Твиттере в пятницу.

Джапарова напомнила, что тяжело больного украинца Ивана Яцкина, задержанного в Крыму в 2019 году по надуманным обвинениям, российские оккупанты приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

"Российские силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска украинских консулов и независимых адвокатов", - добавила первый заместитель министра.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на незаконное осуждение гражданина Украины Ивана Яцкина т.н. "Верховным судом Крыма".