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14:53 21.05.2021

Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

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Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Гуманитарная помощь, собранная Латвийской Республикой для жителей украинского Донбасса, добралась к месту назначения в прифронтовых городах Торецк и Авдеевка (Донецкая обл.).

Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, гуманитарный груз, общая масса которого составляет около 10 тонн, включает в себя одежду для детей и взрослых, медицинское оборудование и мебель для медучреждений.

В частности, новое оборудование получила центральная городская больница Торецка – единственная в городе.

"Нам привезли кровати. Мультифункциональные кровати, которые нам очень нужны, потому что те, которые сейчас у нас - в плачевном состоянии. Обновления пойдет в неврологическое отделение", - отметил руководитель больницы Сергей Халаимов.

Груз, который добрался до Авдеевки, передали военно-гражданской администрации. Далее вещи будут распределены между теми местными жителями, которые в ней нуждаются.

В НГУ напоминают, что ранее в Краматорске прошла передача гуманитарного груза, сформированного по инициативе Вооруженных сил Латвийской Республики и собранного силами спонсоров и волонтерских организаций европейских стран для жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

Теги: #латвия #донбасс #гуманитарная_помощь
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