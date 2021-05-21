Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

Министерство культуры и информационной политики Украины объявило перечень из 22 проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".

"Наше культурное наследие постепенно разрушается и не может ждать вечно. Колебаться и затягивать процесс нет времени. Уже в этом году благодаря "Большой реставрации" будут проведены работы на 22 объектах. Уверен, это позволит им привлечь внимание еще большего количества туристов и стать точками аттракции, способствующими экономическому подъему соответствующего города или региона", - цитирует министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко пресс-служба министерства.

Отмечается, что утвержденный перечень проектов будет в первую очередь реализован в рамках проекта "Большая реставрация" в 2021 году.

Среди прочего в него вошли памятники архитектуры: Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", Национального заповедника "Древний Галич", Государственного историко-архитектурный заповедника "Хотинская крепость", Национального заповедника "София Киевская", Национального заповедника "Замки Тернопольщины", Национального историко-культурный заповедника "Качановка" и Национального художественного музея Украины.