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14:28 21.05.2021

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

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В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

В Харькове в пятницу состоялось открытие ТРЦ Nikolsky, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба девелопера.

"ТРЦ Nikolsky - полноценный тематический торговый центр. Мы реализовали много дизайнерских решений, которые посвящены истории Харькова, людям, событиям, научным открытием и современной жизни города", - сказал операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин.

По его словам, общий бюджет ТРЦ Nikolsky составляет EUR110 млн, из них EUR53,6 млн – кредитные средства польского государственного банка развития BGK.

"Сданы практически все помещения, осталось лишь два лота. На сегодня открыто 92% площадей, в ближайшее время ожиданием открытие ещё 7%", – сообщил Гаврюшин в ходе открытия.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова на ул.Пушкинской, 2. Общая площадь – 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

Главным архитектором комплекса является ТАМ "А.В.Пашенько". Концепция и дизайн интерьеров разработаны совместно с международной компанией Sonae Sierra.

В ТРЦ Nikolsky более 150 магазинов, среди которых - LPP, Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Ultragroup, "Сильпо"; рестораны, кинотеатр Multiplex, боулинг, спортивный клуб Sport Life и др.

Реализацией проекта занимается девелоперская компания Budhouse Group.

С 2009 года компания открыла три торговых центра: ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы), ТРЦ Forum (Львов), гостиницу Khortitsa Palace (Запорожье).

Теги: #трц #открытие #харьков #nikolsky
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