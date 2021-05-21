Медведчук в суде: я отвергаю обвинения в пророссийскости

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вновь заявляет о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес, и просит Киевский апелляционный суд отменить избранную ему Печерским районным судом Киева меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук, выступая в ходе заседания апелляционного суда.

Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование политически мотивированным, так как партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.

"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего экономического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.

Вместе с тем, он заявил суду: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…Это дает нам право как второй сегодня партии в парламенте отстаивать интересы… никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти".

По его мнению, "не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь части населения".