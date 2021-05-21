События

14:13 21.05.2021

Медведчук в суде: я отвергаю обвинения в пророссийскости

2 мин читать
Медведчук в суде: я отвергаю обвинения в пророссийскости

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вновь заявляет о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес, и просит Киевский апелляционный суд отменить избранную ему Печерским районным судом Киева меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук, выступая в ходе заседания апелляционного суда.

Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование политически мотивированным, так как партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.

"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего экономического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.

Вместе с тем, он заявил суду: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…Это дает нам право как второй сегодня партии в парламенте отстаивать интересы… никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти".

По его мнению, "не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь части населения".

 

Теги: #медведчук #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 21.05.2021
Суд в деле МН17, начав 7 июня слушания по сути, будет обсуждать три вопроса

Суд в деле МН17, начав 7 июня слушания по сути, будет обсуждать три вопроса

13:20 21.05.2021
Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

12:33 21.05.2021
Медведчук об эпизоде подозрения о передаче информации для спецслужб РФ: я не владею секретной информацией

Медведчук об эпизоде подозрения о передаче информации для спецслужб РФ: я не владею секретной информацией

11:49 21.05.2021
ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса, САП планирует обжаловать приговор

ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса, САП планирует обжаловать приговор

10:58 21.05.2021
"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

10:13 21.05.2021
Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

20:41 20.05.2021
Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

14:59 20.05.2021
Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

13:37 20.05.2021
У Медведчука и Коломойского больше нет прежнего влияния – Зеленский

У Медведчука и Коломойского больше нет прежнего влияния – Зеленский

06:04 20.05.2021
Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

Жительница Харьковской области, пытавшаяся избавиться от новорожденного сына, предстанет перед судом - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд оправдал экс-начальника оперативного штаба АТО Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Кличко: давление на столичную власть продолжается

Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

Рада призывает Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе Nord Stream AG

ПОСЛЕДНЕЕ

Должностные лица подрядчика, строившего казармы на Полтавщине и Житомирщине, подозреваются в растрате 20 млн грн

Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Минкультуры объявило 22 проекта, которые будут реализованы в рамках "Большой реставрации" в 2021 году

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

Дело "Роттердам+" закрыто в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня

В одесской школе на уроке у мальчика в руках взорвалась петарда, у него ампутирован палец

В киевских школах будут последние звонки и выпускные, но с ограничениями – мэр

Телеведущий Мыкола Вересень собирается подать в суд на канал "Прямой" за "увольнение без объяснений"

Оригинал Конституции Орлика будет экспонироваться в Софии Киевской - Ткаченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА