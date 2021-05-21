В одесской школе на уроке у мальчика в руках взорвалась петарда, у него ампутирован палец

Подольское управление полиции в Одесской области устанавливают обстоятельства травмирования 13-летнего ученика в одной из городских школ.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу", - сообщает полиция Одесской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о ее правовой квалификации.