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13:20 21.05.2021

В киевских школах будут последние звонки и выпускные, но с ограничениями – мэр

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В киевских школах будут последние звонки и выпускные, но с ограничениями – мэр

В Киеве последние звонки и выпускные вечера в школах пройдут при условии соблюдения карантинных правил и с ограничением присутствия родителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил. Это и дистанция, и маски, и проведение мероприятий не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это, чтобы предотвратить распространение болезни. Почти полтора месяца столица находилась в локдауне. И возвращаться к строгим ограничениям, убежден, никто не хочет", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской госадминистрации в пятницу.

Он также сообщил, что в настоящее время все школы Киева работают в обычном режиме, ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находятся 53 класса в 40 школах города. Всего коронавирусом в Киеве болеют 104 школьника и 52 педагога.

Кличко также отметил, что департамент образования и науки рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая. Продолжать обучение летом город не будет, потому что ученики столичных школ, даже во время строгих ограничений, занимались дистанционно.

Теги: #киев #последний_звонок #выпускной
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