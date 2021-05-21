Телеведущий Мыкола Вересень собирается подать в суд на канал "Прямой" за "увольнение без объяснений"

Телеведущий Мыкола Вересень в ближайшие дни начнет консультироваться со своими адвокатами относительно подачи иска на канал "Прямой" за "увольнение без объяснений".

Как сообщает "Детектор медиа", журналист заявил, что был уволен с Прямого канала "без объяснений" и планирует из-за этого обратиться в суд.

"Второго марта меня попросила зайти Светлана Орловская (генеральный продюсер телеканала - ИФ) и сказала, что я уволен. И я был очень удивлен, потому что никаких замечаний, ни одного выговора "с занесением в учетную карточку комсомольца" не было… Такого не было никогда, и я никогда о таком не слышал, чтобы так, сегодня на сегодня: "Ты уходишь - всё", - рассказал Вересень в интервью изданию.

Он рассказал, что, даже несмотря на вмешательство владельца телеканала нардепа Петра Порошенко, ситуация не изменилась, и даже зарплату ему выплатили не полностью: вместо оплаты за три месяца, которые продолжалась история с окончательным решением об увольнении и за которые ему обещали заплатить, выплату он получил только за два.

"Я понял, что и здесь обманули. Вся конструкция с увольнением держится на лжи ... У меня, слава Богу, есть имя, но количество людей в журналистике просто так выгоняют с работы только потому, что кому-то что-то не понравилось? Поэтому я всех призываю: подписывайте правильные контракты, боритесь за себя, побеждайте", - резюмировал журналист.